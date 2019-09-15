شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة التايلاندي: الهجوم على منشآت نفطية بالسعودية لن يؤثر على وارداتنا والان مع التفاصيل

أكد وزير الطاقة التايلاندي، اليوم الأحد، أن الهجوم على منشأتي نفط في السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لن يؤثر على واردات تايلاند النفطية.

ويوم أمس أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي نُفذ بطائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو الحكومية ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

يشار إلى أن أرامكو مرتبطة بعقود مع شركة بي.تي.تي التابعة للدولة في تايلاند. وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو قد صرح بأنه تمت السيطرة على الوضع.

وتابع وزير الطاقة سونتيرات سونتيجيراوونج: "لا تأثير على الصادرات بعد لأن المنشأتين اللتين تعرضتا للهجوم تقعان في الصحراء وهذا لا يؤثر على المستودعات التي تمد مجموعة بي.تي.تي بالخام. لا تأثير على واردات تايلاند بعد".

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وأضاف: "بصفة عامة لدى تايلاند مخزونات كافية من الخام.. والمنتجات البترولية، ولن يكون هناك أي نقص على المدى القصير إذا تأثرت صادرات السعودية".

وتشحن السعودية أكثر من 7 ملايين برميل من النفط يوميا إلى وجهات عالمية.

وأعن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، السبت، أن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.