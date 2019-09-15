شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف معسكرات لمليشيا الحوثي في مركز محافظة صعدة والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، أيلول 15، 2019، قصفها معسكرات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت أكثر من غارة جوية على معسكر المحور في مركز المحافظة.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من داخل المعسكر.

وأفادت المصادر أن الطيران الحربي استهدف بغارتين معسكر الجمهورية في المدينة ذاتها.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكانت مقاتلات التحالف قد استهدفت المعسكر، أمس، بست غارات جوية.

كما كثف التحالف قصفها الجوي والمدفعي على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في مديريات المحافظة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.

وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي وبري بشكل شبه يومي منذ العام 2015.