شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: مستعدون للتحرك ضد أي هجوم إيراني على السعودية والان مع التفاصيل

قالت المستشارة في البيت الأبيض، كيليان كونواي، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتحرك في حالة أي هجوم إيراني على السعودية.

وجاءت تصريحات البيت الأبيض بعد يوم من هجوم على منشآت نفطية سعودية أعلن الحوثيون مسئوليتهم عنه.

ويوم أمس قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

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جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.