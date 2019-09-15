شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف العالمية تسلط الضوء على الهجمات الارهابية على منشأت نفطية سعودية والان مع التفاصيل

سلطت الصحف العالمية اليوم على الهجمات الارهابية التي استهدفت المنشأت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وركزت صحيفتا ”هافينغتون بوست“ و“الغارديان“ على الهجمات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية أمس، والتي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، بينما رآها المسؤولون الأمريكيون تصعيدًا واضحًا لحملة الاستفزاز الإيرانية.

وبحسب مجلة ”ذا ناشيونال إنترست“، ملف الضغط الأقصى على إيران، وذكرت أن ما لا ترغب إدارة ترامب ومناصريه الاعتراف به، هو أن المخرج من المأزق الحالي بين الولايات المتحدة وإيران هو العودة إلى الامتثال بخطة العمل الشاملة المشتركة، أو اتفاقية مماثلة.

وذكرت الصحيفة إنّ ”أكبر الدلائل على فشل حملة الضغط الأقصى التي شنتها إدارة ترامب على إيران، هي تخلي المسؤولون الذين عادة ما يفضلون اعتماد استراتيجية الضغط، عن الفكرة وبحثهم عن حلول أخرى“.

وأشارت إلى أنّ ”الادعاء بأن العقوبات الأمريكية قد أضعفت نشاط إيران (الخبيث) في الشرق الأوسط من خلال تقليص الأموال المخصصة لمثل هذا النشاط، قد تم نقضه، لأن الواقع هو أن انخفاض الدعم المالي للوكلاء الإيرانيين لم يؤد إلى أي تراجع فعلي في نشاطهم“.

الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية

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وركزت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، على الحدث الخطير إذ هاجمت قوات الحوثيين المدعومة من إيران منشآت نفط سعودية أمس السبت، وأشارت لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

ورغم إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجمات على مصانع النفط السعودية والتي أدت إلى خسارة مؤقتة لأكثر من 5٪ من إمدادات النفط العالمية، إلا أن بومبيو أشار إلى وضوح أن إيران هي المسؤول الحقيقي عن الهجمات.

ونقلت الصحيفة عن بومبيو قوله: ”وسط كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية“.

ومن جانبها سلطت صحيفة ”هافينغتون بوست“ الضوء على رد السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام على الهجمات الإيرانية على منشآت النفط الإيرانية، إذ دعا الولايات المتحدة لإعلان الحرب على إيران لكسر شوكة النظام الإيراني.

وقال السيناتور بعد الهجوم: ”إيران لن توقف سلوكها السيئ حتى تصبح العواقب أكثر واقعية“، مشيرًا إلى أن الوقت قد حان للولايات المتحدة لتدرس الهجوم على مصافي النفط الإيرانية إذا استمرت الدولة في عملياتها الاستفزازية، وأوضح أن هذه الغارة من شأنها أن ”تكسر ظهر النظام“.

ووفقًا لبيان صادر عن شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، سيؤدي هذا الهجوم إلى خفض إنتاج المملكة بحوالي 5.7 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من نصف إنتاج المملكة العربية السعودية.