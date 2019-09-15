شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. جنوبيون يطالبون منح أبناء عدن إدارة مدينتهم في ندوة نظمها الاتحاد الاروروبي والان مع التفاصيل

طالب مشاركون منح أبناء عدن منحهم في ادارة مدينتهم وذلك في ندوة نظمها المعهد الاوروبي للسلام.

وطالبت مجموعة التوافق العدني في الفعالية التي اقيمت في اديس ابابا وخلال ورقة مطالب سياسية تقدمت بها بمنح ابناء عدن حقوقهم السياسية الكاملة.

وشددوا على رفض محاولة محاولة اي طرف سياسي ادعاء تمثيل ابناء عدن والتاكيد على ان لابنائها فقط حق تمثيل انفسهم والقبول بالمشروع الذي يُعبر عنهم وفقا لخصوصية المدينة.

وجاء في قائمة المطالب التالي:ايجاد كيان سياسي شامل لابناء عدن يمثلهم التمثيل الحقيقي والكامل وفقا لخصوصية عدن وثقافتها المدنية.

تمكين ابناء عدن من ادارة شئون مدينتهم واعطائهم الاولوية في المناصب والحقوق وتمكينهم من الحقوق السياسية والمدنية وفي كافة المجالات الاخرى وبشكل كامل.

اخراج المعسكرات من داخل مدينة عدن الى خارجها لتجنيبها اي صراع مسلح.

Advertisements

بناء جهاز امني يتكون في مجمله من ابناء عدن وفق اسس نظامية صحيحة.

اعادة الاعتبار للدور الريادي لعدن ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا.

لعدن وابنائها حق تقرير مصيرهم تجاه اي مشروع سياسي في اطار دولة اتحادية او دولة جنوبية او غيره من المشاريع السياسية الاخرى.

تجريم التشكيلات المسلحة الخارجة عن اطار الدولة.

الهوية العدنية المدنية هي الهوية الجامعة لكل ابنائها باختلاف انتمائاتهم العرقية.

القوانين الصادرة من عدن وكل مايصدر من تشريعات يجب ان تسود وتنفذ في مواجهة الاطراف الاخرى سوى في الاقليم او الدولة الاتحادية او غيرها من المشاريع.