"العين الإخبارية" تحاور ممثلي المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول زهير حمدي، القيادي في الجبهة الشعبية اليسارية: "حمة الهمامي المرشح الأكثر دفاعا عن التونسيين تعهد بكشف الاغتيالات السياسية." ويقول عدنان البراهمي، نجل القيادي السياسي محمد البراهمي: "نحمّل مسؤولية الاغتيالات للأطراف السياسية التي وفرت المناخ للعنف والقتل." ويقول الهادي الطرشوني، ناشط نقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل: "المعركة الانتخابية الرئاسية قائمة على قواعد النهضة والإسلام السياسي". ويخوض 26 مرشحا غمار انتخابات الرئاسة المبكرة في تونس في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول الجاري.

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