الاتحاد الأوروبي: استهداف الحوثي لأرامكو يهدد الأمن الإقليمي

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رويترزالأحد 2019/9/15 05:26 م بتوقيت أبوظبي
فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي
حذر الاتحاد الأوروبي، الأحد، من "تهديد حقيقي للأمن الإقليمي" في الشرق الأوسط بعد هجمات مليشيا الحوثي على منشأتين نفطيتين بالسعودية هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية.
وقالت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد في بيان: "هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتي أرامكو النفطيتين في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي".
وأضافت "وفي وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار".
ودعت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد"، لكنها لم تخض في مزيد من التفاصيل.
والسبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية إنه عند الساعة الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.
وأوضح المتحدث الأمني أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك.
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