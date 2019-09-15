البحرين: موقفنا ثابت في دعم أمن واستقرار السعودية

أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، على موقف مملكة البحرين الثابت في دعم ومساندة المملكة العربية السعودية ضد كل ما يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وأشاد الأمير خليفة بن سلمان بالدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء البحريني، الأحد، عددا من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين.

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وأكد الأمير خليفة بن سلمان أن الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة والعالم يجب أن تجعلنا أكثر وعياً وحرصاً على مواصلة نهج البناء والتمسك بما يصون للوطن أمنه واستقراره ويدعم خطواته على طريق النماء والتقدم.

جدير بالذكر أن هجوما إرهابيا تعرض له معملان تابعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في السعودية، فجر السبت، لقي إدانات وتنديدات عربية ودولية واسعة، أكدت جميعها دعم أمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وكان رئيس الوزراء البحريني قد استقبل بقصر القضيبية اليوم الأحد عددا من أفراد العائلة المالكة وكبار المسؤولين، حيث تطرق خلال الاجتماع إلى عدد من القضايا المحلية والدولية.

وخلال اللقاء، نوه إلى أن مسيرة التنمية والتطوير في مملكة البحرين ماضية بكل قوة نحو تحقيق المزيد من المكتسبات التي تلبي تطلعات المواطنين وتوفر لهم مقومات الحياة المعيشية الكريمة.

وشدد الأمير خليفة بن سلمان على أن الحكومة تحرص في تنفيذها لمختلف المشروعات التنموية في القطاعات الصحية والاسكانية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها على أن يكون ذلك وفق أعلى المعايير والمواصفات، وبالشكل الذي يضمن مستويات عالية من الجودة والكفاءة في الأداء لمختلف المرافق الخدماتية.