"التعاون الإسلامي" ترفض عزم نتنياهو فرض السيادة على "غور الأردن"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفض وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ،الأحد، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه "فرض السيادة الاسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة". جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المنظمة والذي عقد بطلب من السعودية بجدة. وأدان البيان إعلان نتنياهو بشأن غور الأردن، معتبرا أن هذا التصعيد الخطير يعد اعتداء خطيرا جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني. Advertisements كما اعتبره انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على مركزية قضية فلسطين والقدس. وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة إزاء تصرفاتها، مؤكدا أن إعلان نتنياهو يقوض الجهود السلام العادل والشامل. وأكد البيان أن تصرفات نتنياهو وإعلانه الأخير يدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

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