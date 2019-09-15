“الخارجية الفرنسية” تدين الهجمات على منشأتي أرامكو في السعودية

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، الهجمات على منشأتى نفط فى السعودية والتى تسببت فى تعطيل الإنتاج.

وقالت الوزارة فى بيان لها: “تدين فرنسا بشدة هجمات أمس على منشأتى النفط فى بقيق وخريص”، معربة عن تضامنها الكامل مع السعودية.

وأضافت: “هذه الأفعال لن تؤدى إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع.. يجب أن تتوقف”.