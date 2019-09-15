الان تتابع الاتحاد الأوروبي: الهجوم على “أرامكو” يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية أمس يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية لتهدئة التوترات.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الكشف بوضوح عمن يقف وراء الهجوم.
وقال متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، في بيان، إن “الهجوم الذي وقع أمس بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي”، معربا عن تعاطفه مع السلطات والشعب في المملكة.
وأضاف المتحدث في البيان: “في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، يقوض الهجوم العمل المتواصل لخفض التصعيد وإجراء حوار”.
وقال المتحدث: “من المهم كشف الحقائق وتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم المؤسف”، وطالب بـ “أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد”.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: الهجوم على “أرامكو” يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.