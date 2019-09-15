الان تتابع سوريا.. بشار الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019، ويضم المرسوم 20 مادة حسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية. ولمعرفة مواد المرسوم يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط التالي: الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019

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