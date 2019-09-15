تونس.. نسبة الإقبال على الانتخابات تتجاوز 16% اليوم

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، إن نسبة الإقبال على صنادق الاقتراع في النصف الأول لهذا اليوم تجاوزت 16 % في كامل الدوائر الانتخابية في البلاد.



وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي أن النسبة بلغت 16,3 % قرابة الساعة 13,00 بالتوقيت المحلي (12,00 ت غ)، مقابل 12% في الساعة 11,00 (10,00 ت غ) خلال الدورة الأولى من انتخابات عام 2014 قبل أن تصل إلى أكثر من 60% في نهاية اليوم.

بدورها، قالت عضوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس حسناء بنت سليمان في تصريحات لـموقع"العين الإخبارية"، أن عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي في أكثر من 4000 مركز انتخاب موزعة على كامل المحافظات التونسية البالغ عددهم 24.

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إلى ذلك، اعتبر الناشط في منظمة "مراقبون" (محلية غير رسمية) خير الدين البرقاوي أن 97% فقط من مراكز الاقتراع افتتحت على الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت جرينتش) والباقي تأخر ساعتين.

ولفت إلى أن أعلى نسبة اقتراع كانت في محافظة قبلي (جنوب) حيث بلغت 14%.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد حذر في بيان نشره على صفحته بـ"فيسبوك"، من وجود تجاوزات خطيرة في مركز الاقتراع بمحافظة سليانة.

وتتواصل عملية الاقتراع حتى السادسة مساء بتوقيت تونس (15:00 بتوقيت جرينتش)، على أن يتم بعدها الانطلاق في عملية الفرز للإعلان عن النتائج الأولية.