تركيا تدين الهجوم على منشآت نفطية في السعودية

الأحد 15 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أدانت الجمهورية التركية، اليوم، الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأناضول التركية عن وزارة الخارجية التركية قولها "ندين الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو في المملكة العربية السعودية ، بواسطة طائرات مسيرة".

وأكدت الخارجية التركية على أهمية تجنب كل الخطوات الاستفزازية التي من شأنها إلحاق الضرر بالأمن والاستقرار في المنطقة والخليج.

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ويوم أمس قالت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية إن الحرائق التي شبت في معامل لشركة أرامكو النفطية في بقيق في المنطقة الشرقية ناجم عن استهداف بطائرات دون طيار أو ما يُعرف بـ"درون".

جاء ذلك في بيان على لسان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث قال: "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار ’درون‘، حيث تم بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك. والله ولي التوفيق".

وجاء بيان الداخلية السعودية بعد انتشار مقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر اشتعال النار في عدد من المواقع في المعمل.

وقوبلت العملية التي تبنتها المليشيا بإدانات عربية ودولية على نطاق واسع.