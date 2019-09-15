عاجل.. ضاحي خلفان يُطالب السعودية بحرق معسكرات مليشيات إيران بالعراق

الأحد 15 سبتمبر 2019 ضاحي خلفان أكد نائب مدير الشرطة والأمن العام الفريق ضاحي خلفان، اليوم، أن العراق أصبح مستعمرة من خلالها ينفذ الأعداء إلى قلب الأمة. وقال في تغريدات عبر "تويتر": "عندما يهاجم حشد سليماني في العراق آبار في المملكة العربية السعودية عندها تدرك الى أي مدى اصبحت العراق مستعمرة من خلالها ينفذ الاعداء الى قلب الأمة".

Advertisements وأضاف: "تستطيع المملكة أن ترسل طائرات مسيرة وتحرق كل معسكرات الجحش الشعبي العراقي فلماذا الانتظار..؟". وأوضح: "لأن الطائرات المسيرة اليوم ممكن أي جهة تتمتلكها وترسلها مشحونة. اذا ما تعامل الجحش بالعصا يعصي". وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس، إخماد فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار – بحسب وكالة الأنباء السعودية واس-.

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