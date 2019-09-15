شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: متضامنون مع المملكة.. استهداف معملين لـ«أرامكو» يفاقم التوترات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس)

أدانت فرنسا اليوم (الأحد) الهجمات التي استهدفت معملين تابعين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم «تُدين فرنسا بشدة هجمات أمس على معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص»، وأعربت في الوقت نفسه عن تضامنها الكامل مع المملكة.

وأضاف البيان أن «هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات الإقليمية وخطر اندلاع صراع يجب أن تتوقف».