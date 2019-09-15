أول تعليق من السيدة التى قاطعت السيسي بمؤتمر الشباب ورد عليها: «لو سمحتي سيبيني أتكلم»

الموجز

بعد مقاطعتها للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، والذي عقد أمس، ورد عليها الرئيس "لو سمحتي سيبيني أتكلم"، لتسكت المرأة بعد تكرراه الكلمة، كشفت سلوى الهرش، أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، عن الرسالة التي كانت تريد أن توصلها للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت "الهرش" بحسب "مصراوي": "حسيت إنه الرئيس موجوع من الفيديوهات المسيئة لمصر.. وكنت عايزة أقوله إحنا في ظهرك وظهر جيشنا، وهنرد الجميل للشهيد قبل الحي".

وأضافت أمينة المرأة بمجلس القبائل المصرية، أن علاقة الشعب بالجيش عقيدة ثابتة، لافتة إلى أنها اقترحت عمل معارض بجميع المحافظات، وإضافة عوائدها لصندوق تحيا مصر.

Advertisements

وتابعت: «لو كل سيدة من السيدات المصرية عملت كده فى محافظتها هنبني للشعب».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الثانية من جلسات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وجه حديثه لسيدة حاولت مقاطعته: لو سمحتي سيبيني أتكلم"، لتسكت المرأة بعد تكرراه الكلمة، ومن ثم أكمل حديثه مرة أخرى حول الشائعات التي تم تداولها عبر السوشيال ميديا الفترة الماضية.



وتتضمن أجندة المؤتمر الذي انعقد لمدة يوم واحد، ثلاث جلسات، الجلسة الأولى تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، وجلسة ثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، إضافة إلى جلسة "اسأل الرئيس".