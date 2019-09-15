تيمور جنبلاط زار النائب السابق إيلي عون وعقد لقاء مع عدد من عائلات الدامور

زار رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، النائب السابق إيلي عون في دارته في الدامور، وعقد لقاءً مع عدد من عائلات الدامور، حضره النائبان مروان حمادة وبلال عبدالله، الوزير السابق علاء الدين ترو، وآخرين.
وتنمّنى عون لجنبلاط أن "تستمرّ مثل هذه اللقاءت الأخوية للنهوض والعمل لإنماء الدامور والجبل"، مشدّدًا على "أهميّة التواصل والتلاقي".
بعد ذلك، توجّه جنبلاط والوفد إلى بلدة المشرف، حيث أقام الرئيس السابق للبلدية يوسف اسكندر عون، غداءً تكريميًّا لجنبلاط، في دارته في المشرف.
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