اخماد حريق اندلع في هشير وقصب شرق صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان عناصر فوج اطفاء ​بلدية صيدا​ اخمدوا حريقا اندلع في هشير وقصب في بلدة القرية في شرق صيدا، قبل ان يمتد الى المناطق الاهلة بالسكان.

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