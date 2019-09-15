الدفاع المدني: سحب مياه من داخل زورق في ميناء صور بعد تعرضه لعطل تقني

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عَمِلوا على سحب مياه من داخل زورق سياحي، حيث تعرّض لعطل تقني وتسرّبت المياه إلى جوفه، في ميناء صور".

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