أوقفت قوة من المديرية العامة للجمارك- ضابطة طرابلس- شعبة المكافحة البرية، متابعةً لجهودها في مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، كميّات من الرمان والحامض المهرّب.
واقتيدت المضبوطات مع المخالف إلى المركز، لإجراء اللازم القانوني. ووُزعّت المحجوزات على الجمعيات الخيرية في المنطقة، عملًا بتوجيهات المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك ضبطت كميات مهربة من الرمان والحامض في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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