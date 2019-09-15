الجمارك ضبطت كميات مهربة من الرمان والحامض في طرابلس

أوقفت قوة من ​المديرية العامة للجمارك​- ضابطة ​طرابلس​- شعبة المكافحة البرية، متابعةً لجهودها في مكافحة تهريب المنتجات الزراعية، كميّات من الرمان والحامض المهرّب.

واقتيدت المضبوطات مع المخالف إلى المركز، لإجراء اللازم القانوني. ووُزعّت المحجوزات على الجمعيات الخيرية في المنطقة، عملًا بتوجيهات المدير العام للجمارك ​بدري ضاهر​.