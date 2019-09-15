اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له ان "هناك من حاول اقفال ملف العملاء لكن مجيء عامر الفاخوري الجزار حرك السكين في الجرح الذي لم ولن يلتئم"، مطالبا بـ "اعدام العميل المجرم الفاخوري في موقع سجن الخيام امام الاسرى واهالي الشهداء باحتفال وطني رسمي".
من جهة اخرى اكد يعقوب ان "تأثر انتاج النفط السعودي وحريق أرامكو ادخل الصراع اليمني السعودي الى المربع الاخير"، معتبرا انه "من المفترض ان تجلس أميركا سريعا مع الحوثيين وتتفاوض بسقف منخفض".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن يعقوب: يجب اعدام العميل الفاخوري في معتقل الخيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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