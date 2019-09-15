حسن يعقوب: يجب اعدام العميل الفاخوري في معتقل الخيام

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح له ان "هناك من حاول اقفال ملف العملاء لكن مجيء ​عامر الفاخوري​ الجزار حرك السكين في الجرح الذي لم ولن يلتئم"، مطالبا بـ "​اعدام​ العميل المجرم الفاخوري في موقع سجن ‫الخيام‬ امام الاسرى واهالي الشهداء باحتفال وطني رسمي".

‏من جهة اخرى اكد يعقوب ان "تأثر انتاج ​النفط​ السعودي وحريق ‫أرامكو‬ ادخل الصراع اليمني السعودي الى المربع الاخير"، معتبرا انه "من المفترض ان تجلس ‫أميركا‬ سريعا مع ​الحوثيين​ وتتفاوض بسقف منخفض".