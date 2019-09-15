اللبناني حسن جابر وصل الى الغابون

وصل المواطن اللبناني ​حسن محمد جابر​ الى ​الغابون​ بعد ان افرجت السلطات الأثيوبية عنه ليل أمس. وكانت السلطات الاثيوبية قد اوقفت جابر في مطار ​أديس أبابا​ مساء السبت الفائت.

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