اللبناني حسن جابر وصل الى الغابون

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وصل المواطن اللبناني حسن محمد جابر الى الغابون بعد ان افرجت السلطات الأثيوبية عنه ليل أمس.
وكانت السلطات الاثيوبية قد اوقفت جابر في مطار أديس أبابا مساء السبت الفائت.
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