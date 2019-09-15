جاويش أوغلو: وعود نتانياهو بضم أراض في الضفة محاولة انتخابية دنيئة

اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ان "تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو حول ضم أراضٍ من الضفة المحتلة، محاولة دنيئة لكسب بضعة أصوات إضافية في الانتخابات"، مشيراً إلى أنه "تستمد إسرائيل الجرأة من دعم بعض الدول، وتواصل سياساتها العدوانية التي أخذت تتحول إلى نظام تمييز عنصري".
ولفت إلى انه "لو أن الأمة بأسرها أبدت رد فعل موحدا، لما وصلت المخططات والسياسات والتصرفات المتهورة للولايات المتحدة وإسرائيل إلى هذا الحد إطلاقا".
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