أعلن الأمين العام لـ"منظمة التعاون الإسلامي" يوسف بن أحمد العثيمين، أنّ "وزراء خارجية دول المنظّمة، عبّروا عن إدانتهم بأشدّ العبارات وبالإجماع، استهداف معملَين تابعين لشركة "أرامكو" السعودية في محافظة بقيق وخريص شرق السعودية".
ولفت على هامش اجتماعهم الطارئ اليوم في جدّة، الّذي خُصّص لمناقشة "إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو نيّته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة"، إلى أنّ "الوزراء نوّهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظّمات الإقليميّة والدوليّة الّتي دانت واستنكرت هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي".
وأوضح العثيمين أنّ "الوزراء أعربوا عن تضامن دولهم مع السعودية في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محوري في مكافحة الإرهاب". وطالب الوزراء بـ"وقفة جادّة ضدّ هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء دول "التعاون الإسلامي" دانوا الاعتداء على معملين لأرامكو: نتضامن مع السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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