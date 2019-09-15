وزراء دول "التعاون الإسلامي" دانوا الاعتداء على معملين لأرامكو: نتضامن مع السعودية

أعلن الأمين العام لـ"​منظمة التعاون الإسلامي​" يوسف بن أحمد العثيمين، أنّ "وزراء خارجية دول المنظّمة، عبّروا عن إدانتهم بأشدّ العبارات وبالإجماع، استهداف معملَين تابعين لشركة "​أرامكو​" ​السعودية​ في محافظة بقيق وخريص شرق السعودية".

ولفت على هامش اجتماعهم الطارئ اليوم في جدّة، الّذي خُصّص لمناقشة "إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية ​بنيامين نتانياهو​ نيّته ضم أراض من ​الضفة الغربية​ المحتلة"، إلى أنّ "الوزراء نوّهوا بالبيانات الرسمية الصادرة من الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظّمات الإقليميّة والدوليّة الّتي دانت واستنكرت هذه الاعتداءات المؤدية إلى زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية والمنطقة، واستهداف إمدادات الطاقة العالمية و​الاقتصاد العالمي​".

وأوضح العثيمين أنّ "الوزراء أعربوا عن تضامن دولهم مع السعودية في كلّ ما تتّخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب والحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيدين بما تقوم به من دور محوري في ​مكافحة الإرهاب​". وطالب الوزراء بـ"وقفة جادّة ضدّ هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه".