المعلم: مستمرون بتقديم الدعم اللازم لاستمرار عمل الأونروا وتقديم خدماتها للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية السوري ​وليد المعلم​ خلال استقباله المفوض العام لوكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل ​اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" ​بيير كرينبول​ "موقف ​سوريا​ الثابت من ​القضية الفلسطينية​ التي تعتبر قضية العرب المركزية ومن تقديم كل أشكال المساعدة والدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة محاولة تصفية قضيته"، مشيرا إلى أن "سوريا كانت دائما وما زالت مستعدة رغم الحرب الإرهابية التي تستهدف استقلال موقفها وقرارها الوطني لتقديم كل ما يلزم لدعم صمود ​الشعب الفلسطيني​ واستعادته لحقوقه المغتصبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بدعم واضح ومفضوح من ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأشار إلى "رفض سوريا لمحاولات إلغاء وكالة الأونروا واستهداف الدور المهم الذي تلعبه في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني داخل وخارج الأراضي الفلسطينية" مؤكدا "استمرار سوريا في تقديم الدعم اللازم لاستمرار "الأونروا" في تقديم خدماتها للإخوة الفلسطينيين".