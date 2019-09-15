شرطة هونغ كونغ أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على محتجين ألقوا قنابل حارقة

أطلقت شرطة هونغ كونغ مدافع المياه ووابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق محتجّين ألقوا القنابل الحارقة قرب مبنى المجلس التشريعي وداخل مكاتب الحكومة المركزية، في أحدث اضطرابات ضمن احتجاجات مستمرّة منذ أسابيع واتّسمت أحيانًا بالعنف.
ولفتت الشرطة في بيان، إلى أنّ "المحتجين يحتلون طريق هاركورت في أدميرالتي، ويخرّبون مكاتب الحكومة المركزية، وألقوا قنابل حارقة داخلها مرّة بعد مرّة".
ومزّق بعض المحتجين لافتة حمراء كبيرة عن الذكرى السبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية، وأضرموا النيران فيها.
واشتعلت النيران في أحد مدافع المياه بعد أن سقطت عليه قنبلة حارقة. وأطلق المدفع زخات من المياه الزرقاء التي تستخدم في مناطق أخرى من العالم للمساعدة في التعرّف على المتظاهرين فيما بعد.
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