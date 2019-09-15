وزير الطاقة بتايلاند: لا تأثير على واردات النفط بعد الهجمات على السعودية

أعلن وزير الطاقة التايلاندي سونتيرات سونتيجيراوونغ (Sontirat Sontijirawong)، أنّ "الهجوم على منشأتي نفط في السعودية، لن يؤثّر على واردات تايلاند النفطيّة، لأنّ المنشأتين اللتين تعرّضتا للهجوم تقعان في الصحراء، وهذا لا يؤثّر على المستودعات الّتي تمدّ مجموعة "بي.تي.تي" بالخام".
وبيّن أنّ "بصفة عامة، لدى تايلاند مخزونات كافية من الخام والمنتجات البترولية، ولن يكون هناك أي نقص على المدى القصير إذا تأثّرت صادرات السعودية".
وكانت قد أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مسؤوليّتها عن الهجوم الّذي نُفذّ بطائرات مسيّرة على منشأتي نفط تابعتين لشركة "أرامكو"، ليتوقّف أكثر من نصف إنتاجها.
و"أرامكو" مُرتبطة بعقود مع شركة "بي.تي.تي" التابعة للدولة في تايلاند.
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