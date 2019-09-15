بشار الأسد استقبل لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي

استقبل الرئيس السوري ​بشار الأسد​، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ والوفد المرافق. ووضع لافرنتييف الأسد في صورة جدول أعمال اجتماع رؤساء الدول الضامنة المزمع عقده يوم غد الأثنين في إطار مسار ​أستانا​، والجهود الروسية المتواصلة لانهاء الحرب في سوريا. وأكد الوفد الروسي أنه "انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية التي تربط سوريا و​روسيا​ فإن ​موسكو​ عازمة على الاستمرار بالعمل مع دمشق للتخفيف من ​الآثار​ الناجمة عن الحرب الإرهابية المستمرة على ​الشعب السوري​، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل ل​مكافحة الارهاب​ وتطهير ​الأراضي السورية​ كافة".

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