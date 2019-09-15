جاهزة للافتتاح.. تفاصيل إنشاء محطة مترو "هيلوبوليس" الأكبر بالشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة عبدالكريم:

كشف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن تفاصيل الأعمال الإنشائية لمحطة مترو هيلوبوليس، والتي يصفها بأنها أكبر محطة مترو في الشرق الأوسط، والمقرر افتتاحها أكتوبر المقبل.

وقال "والي" في تصريحات لمصراوي، إن أعمال التنفيذ بمحطة هيلوبوليس، بدأت في ديسمبر 2015، واستغرقت نحو 4 سنوات، لتصبح جاهزة للافتتاح أكتوبر المقبل، موضحًا أن المحطة تقام على مساحة تبلغ نحو 10 آلاف متر مسطح، بطول 225 مترًا.

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وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أنه أعمال الحفر تمت بعمق 50 متراً تحت الأرض بما يوزاي 18 دور علوي مباني، مضيفا أن المحطة مكونة من طابقين تحت الأرض، بما يعادل إنشاء محطتين فوق بعض.

وواصل: "كميات الحفر بلغت نحو 250 ألف متر مكعب، خلال عمليات التنفيذ، إضافة إلى استهلاك نحو 100 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة، و18 ألف طن حديد تسليح، وهذه أرقام مسبوقة لم تحدث في مصر من قبل".

ولفت إلى أن افتتاح المحطة سيضيف نحو 30 ألف راكب يومياً لركاب الخط الثالث، مؤكدا أنها تتميز بخدمات وسبل للراحة غير مسبوقة، حيث تضم 18 "سلم عادي" و17 "سلم كهربائي"، و4 مصاعد كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، بعمق 28 مترا من الشارع إلى الرصيف.