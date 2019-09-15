الآن.. تطبيق الموسيقى "باندورا" للكمبيوتر المكتبي بنظام "ويندوز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وكالات:

أطلقت شركة تطبيق الموسيقى "باندورا" نسخة من التطبيق لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبي التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز" بعد شهور من إطلاق نسخة لأجهزة الكمبيوتر المكتبي المنافسة "ماك".

وتحتوي نسخة "باندورا ويندوز" كل جميع الخصائص الموجودة في نسخة "ماك" مثل عرض التنبيهات على الشاشة والتحكم في التطبيق من خلال لوحة المفاتيح وتحديد طريقة الاستماع إلى الأغنية وغير ذلك.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن نسخة "باندورا" للكمبيوتر المكتبي تتيح للمستخدم الاختيار بين الخدمة المجانية أو الخدمة مدفوعة الثمن للاستماع إلى الموسيقى.

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يذكر أن مستخدمي الخدمة المجانية يمكنهم الوصول إلى محطات إذاعة الأغاني التي تبث إعلانات مع هذه الأغاني، في حين أن مستخدمي الخدمة المدفوعة يمكنهم الوصول أيضا إلى الإذاعات التي لا تبث إعلانات. كما يمكن للمشتركين في الخدمة المدفوعة تحديد قائمة التفضيلات الشخصية لهم وتشغيل حتى 4 إذاعات بدون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت. أما المشتركين في خدمة "باندورا بريميوم" فيمكنهم أيضا إنشاء قوائم بالإذاعات وتبادلها من المستخدمين الآخرين وتكوين ألبومات من الأغاني والتسجيلات وتشغيل الأغاني بناء على طلبهم وتشغيل أي عدد ممكن من الإذاعات دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وكما هو الحال في "باندورا ماك"، فإن نسخة "ويندوز" من التطبيق تدعم استخدام لوحة المفاتيح لتشغيل وظائف التطبيق مثل تشغيل الأغنية أو وقف التشغيل أو إعادة تشغيلها أو الانتقال إلى أغنية أخرى أو التحرك بين الأغاني للاختيار منها وغير ذلك. كما تدعم هذه النسخة خاصية "باندورا مودز" التي تتيح للمستخدم تعديل قائمة التفضيلات الشخصية من خلال طلب التركيز على أنواع معينة من الأغاني أو استكشاف الفنانين الجدد أو أغاني مطرب محدد فقط أو أحدث الإصدارات.

ويعمل التطبيق "باندورا" مع الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "ويندوز 10" وليس أقل من ذلك، في حين يدعم التطبيق البث المباشر عند تشغيله من خلال جهاز ألعاب الكمبيوتر "إكس بوكس" الذي تنتجه مايكروسوفت.