"الآثار": ضبط 29 عملة معدنية بمطاري الأقصر وأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نجحت الوحدات الأثرية بمطار الأقصر الدولي ومطار أسيوط بالتعاون مع مسئولي الجمارك وشرطة السياحة والآثار من ضبط 29 عملة معدنية ترجع إلى العصر اليوناني الروماني قبل خروجها بطريقة غير شرعية خارج البلاد.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنافذ بوزارة الآثار حمدي همام أنه فور عثور سلطات الأمن بمطار الأقصر الدولي على هذه القطع المشتبه في أثريتها مع أحد المسافرين، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة يسرية حسن الضوي مدير عام الوحدات الأثرية بمطار الأقصر؛ لفحص تلك القطع والتأكد من أثريتها من عدمه، والتي بدورها قررت أثرية 13 عملة معدنية.

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وأضاف أنه تم أيضا تشكيل لجنة من المنطقة الأثرية بأسيوط برئاسة ماجدة شوقي رياض مدير عام آثار أسيوط الشمالية؛ لفحص 16 عملة معدنية تم العثور عليها مع أحد المسافرين، وذلك في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للمنافذ ومنطقة آثار أسيوط، وقررت اللجنة أثريتها.

وأشار إلى أنه تم مصادرة هذه العملات لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإبلاغ النيابة العامة بالواقعة للتحقيق.​