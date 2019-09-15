التعاون الإسلامي يدين تصريحات نتنياهو: "خطيرة وعدوانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، أن الإجراءات والتصريحات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض، في إشارة إلى تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما نقلت قناة "العربية".

وقال العساف خلال كلمة في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة، الأحد: "ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي"، الذي أعرب الأسبوع الماضي عن نيته -إذا فاز بالانتخابات الإسرائيلية القادمة- ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة عام 1967م، وغور الأردن".

كما شدد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، وفق "العربية".

وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في كلمته على مركزية القضية الفلسطينية. وقال: "ندين العمل العدواني للحكومة الإسرائيلية وما يشكل من انتهاك لقرارات مجلس الأمن".

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وأكد إدانة المجتمعين محاولة إسرائيل المستمرة لتغيير الهوية التاريخية لفلسطين، مُطالبًا المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

فيما حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من تحول الخلاف مع إسرائيل إلى صراع ديني بسبب انتهاكاتها، مُعتبرًا أن إعلان نتنياهو ينسف الاتفاقيات والقرارات الدولية.

كانت السعودية دعت الأربعاء الماضي إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو، ووضع خطة تحرك عاجلة وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه إسرائيل بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأكدت أن هذا الإعلان يعتبر تصعيدًا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية، ويُقوّض جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم، إذ "لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة"، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).