إصابة 3 أطفال بتسمم غذائي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان: أصيب 3 أطفال بمركز ببا جنوب بني سويف، بتسمم غذائي نتيجة تناولهم مهلبية فاسدة. تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوصول 3 أطفال مقيمين بقرية أهلية التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، مصابين باشتباه تسمم غذائي نتيجة تناولهم وجبة مهلبية فاسدة من أحد الباعة الجائلين أمام إحدى الحضانات بالقرية. جرى نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

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