القوى العاملة: "كسور متعددة" سبب وفاة مصري في خلاط أسمنت بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال بيان صادر عن وزارة القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي للوزارة، بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، تابع حادث سقوط مواطن مصري في خلاط أسمنت في مصنع بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت يوم الجمعة الماضي، وإجراءات نقل جثمانه لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جهة عمله .

وبحسب بيان اليوم، تابع وزير القوى العاملة، أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفي في الحادث ومستحقاته لدي الشركة التي كان يعمل بها، وذلك من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذي أشار إلي أن المواطن المتوفي يدعي عبد المنعم سيد سعيد، من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصري تحت رقم : A11151882، ويبلغ من العمر 48 عاما.

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وأوضح أن التقرير الطبي للمتوفي، أشار إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى كسور متعددة بالفقرات العنقية والأضلاع الصدرية، وتهتك بالأحشاء البطنية، ونزيف دموي نتيجة سقوطه داخل ماكينة خلاط خرساني.

وكان المواطن المصري قد فارق الحياة، إثر سقوطه في خلاط أسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفني واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذي يصل طوله إلى ستة أمتار تقريباً بعد فصل التيار الكهربائي.

وكان وزير القوى العاملة، قد كلف أمس مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري الذي توفي نتيجة حادث إثر سقوطه في خلاط أسمنت في مصنع بالصليبية لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جهة عمله.