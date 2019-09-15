العدل اليمنية: تحفظ الحوثيون على أموال وممتلكات 35 نائبًا غير قانوني

أدان وكيل وزارة العدل اليمنية فيصل المجيدي، قيام الميليشيات الحوثية بالتحفظ على أموال وممتلكات 35 نائبًا من أعضاء البرلمان اليمني (الموالين للحكومة الشرعية) في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المجيدي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، اليوم الأحد، من القاهرة ـ" إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية، بحق

35 نائبًا في البرلمان اليمني عقب رفع الحصانة عنهم ليست قانونية ولا شرعية ولا معترف بها من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا وزارة العدل، مؤكدا أن هذه لم تعد المرة الأولى التي تحتجز فيها الميليشيات الحوثية أموال المسئولين اليمنيين".أشار المسئول اليمني، إلى أن الميليشيات الحوثية قامت في شهر يوليو الماضي بإصدار أحكام بالإعدام بحق 30 من الأطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات بتهمة التخابر مع التحالف العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى الخروج من حالة الصمت واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإرهابية.وكانت المليشيات الحوثية قد أصدرت، في وقت سابق، أحكاما قضائية بمصادرة ممتلكات شخصيات سياسية وعسكرية موالية للحكومة الشرعية، إضافة إلى اقتحام منازل العديد من المناوئين لحكم الميليشيات الحوثية والسطو عليها.