رئيس هيئة الانتخابات التونسية يحث الشباب للتوجه لمراكز الاقتراع

حث رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون، الشباب على التوجه إلى مراكز الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابي عبر المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم الأحد..
تتوافر مجددا إلا بعد 5 سنوات، كما لفت إلى أن الانسحابات والتنازلات لصالح بعض المرشحين ليس له أي أثر قانوني في الوقت الراهن ، كما أكد أنه لن يتم تمديد فترة الاقتراع، وأن جميع مراكز الاقتراع ستغلق في الموعد المحدد وهو الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.
وأكد بفون - في تصريح إذاعي - أن فرصة المشاركة في الانتخابات لن
يذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وينص الدستور التونسي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.
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