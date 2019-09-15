الوفاق الليبية: طائرات مسيّرة أجنبية قصفت مواقعنا في سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليًا، عن سقوط ضحايا جراء قصف طائرات مسيّرة أجنبية، مواقعها في مدينة سرت الساحلية جنوب البلاد.
أكدت قوة حماية وتأمين سرت التابعة لحكومة الوفاق، في بيان أصدرته مساء أمس السبت، أن الهجوم وقع فجر الجمعة، وأسفر عن وقوع ضحايا من دون الكشف عن عددهم، محملة غرفة عمليات أجنبيةفي الأراضي الليبية المسئولية عنه.
ذكرت القوة أن الهجوم جاء في أعقاب إفشال تحركات خلايا وذئاب منفردين لتنظيم "داعش" تسللوا إلى داخل المدينة التي انتزعتها قوات حكومة الوفاق بدعم غربي من قبضة التنظيم عام 2016 ضمن إطار عملية "البنيان المرصوص".
ودعت القوة المجتمع الدولي إلىإدانة الهجوم و"ملاحقة المتواطئين من الليبيين مع هذه القوة الأجنبية الذين تستخدمهم كواجهة وغطاء لجرائمها".
يأتي ذلك على خلفية مواصلة النزاع بين قوات حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي تحاول قواته منذ أوائل أبريل السيطرة على العاصمة.
وتقول تقارير أممية إن طرفي النزاع يحظى بدعم أجنبي، حيث تتمتع قوات حكومة الوفاق بتأييد قوي من تركيا، فيما تدعم مصر والإمارات قوات حفتر.
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