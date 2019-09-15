الداخلية المصرية: مقتل مجموعة إرهابية في شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، مقتل مجموعة إرهابية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمنطقة جلبانة في شمال سيناء، وإصابة ضابطين وفرد من الشرطة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حال تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة جلبانة بشمال سيناء وقيامهم بتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق".

وأضافت أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد أماكن المجموعة الإرهابية وأماكن ترددهم.

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