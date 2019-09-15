رئيس الوزراء اللبناني يدين الاعتداء على معملين لـ"أرامكو"

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاعتداء الذي استهدف معلمين تابعين لشركة أرامكو.

ووصف الحريري هذا العمل بالتصعيد الخطير في المنطقة.

اقرأ أيضاً..."التحالف": التحقيقات جارية بشأن الهجوم الإرهابي على معملي "أرامكو" لمعرفة الأطراف المتورطة

Advertisements

وقال في تصريح، اليوم الأحد: "إن هذا العدوان يرتب على المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة".

اقرأ أيضاً..."الجامعة العربية" تدين استهداف معملين لشركة "أرامكو السعودية"

وأضاف: "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء الأخطار التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".