رئيس الوزراء اللبناني يدين الاعتداء على معملين لـ"أرامكو"

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاعتداء الذي استهدف معلمين تابعين لشركة أرامكو.
ووصف الحريري هذا العمل بالتصعيد الخطير في المنطقة.
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وقال في تصريح، اليوم الأحد: "إن هذا العدوان يرتب على المجتمع الدولي مسؤوليات كبيرة لوضع حد لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة".
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وأضاف: "إننا في لبنان نؤكد تضامننا مع المملكة العربية السعودية، ونهيب بكل الأشقاء العرب التضامن لدرء الأخطار التي تتهدد بلداننا وتنذر بأوخم العواقب على أكثر من صعيد".
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