أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت، اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 3.1 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء،وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي، إن هذا الزلزال حدث صباحاً على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض الكويتيين والمقيمين في منطقة الجهراء.
كانت هذه تفاصيل خبر رصد هزة أرضية في الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.