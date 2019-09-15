رصد هزة أرضية في الكويت

أعلنت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية أن الشبكة سجلت، اليوم الأحد، زلزالاً بقوة 3.1 على مقياس ريختر شمال منطقة كبد وجنوب الجهراء،وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال مدير برنامج دعم متخذي القرار والمشرف على الشبكة الدكتور عبدالله العنزي، إن هذا الزلزال حدث صباحاً على عمق ستة كيلومترات في باطن الأرض وشعر به بعض الكويتيين والمقيمين في منطقة الجهراء.