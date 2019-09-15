كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات في حادث قارب جنوب الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال وزير الداخلية في ولاية أندرا براديش، سوشاريتا، إنه كان هناك 61 شخصًا - 50 راكبًا و11 من أفراد الطاقم، جميعهم من الهنود - على متن القارب عندما انقلب على نهر غودافاري اليوم الأحد.
تجري عملية بحث لمحاولة العثور على الأشخاص المفقودين. ويقول سوتشاريتا إنه انقذ الصيادين المحليين 14 شخصًا كانوا يرتدون سترات النجاة.
وقع الحادث بالقرب من قرية كاشولورو في منطقة جودافاري الشرقية، على بعد 380 كم (236 ميل) شرق عاصمة الولاية، حيدر أباد.
وفي وقت سابق، لقي 14 شخصا مصرعهم بينما تم إنقاذ 16 آخرون، يوم الخميس، عقب غرق قارب في منطقة "سانجالي" بمدينة "بونا" الواقعة بولاية "ماهاراشترا" ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان بعد ولاية "أوتار براديش"، وقالت قناة "إنديا تي في" الهندية، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.
وفي سياق منفصل كشفت السلطات الهند عن مجموعة جديدة من الإجراءات لوضع حد للركودالاقتصادي الحالي.
وأعلنت وزير المالية الفيدرالي نيرمالا سيترامان، اليوم السبت عن مجموعة من الإجراءات لتعزيز الصادرات ورفع القطاع العقاري.
وقالت وزير المالية الفيدرالي نيرمالا سيترامان، إن التضخم منخفض وتحت السيطرة، وهناك علامة واضحة على انتعاش الإنتاج الصناعي.
وأضافت، أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) قوي حتى الآن، وهناك علامة على إحياء تداول العملات الأجنبية، خاصة في نهاية أغسطس.
وتشمل الإجراءات الجديدة التي تم الإعلان عنها لزيادة الصادرات؛ تغطية تأمينية أعلى للبنوك التي تقرض رأس المال العامل للتصدير.
وأوضحت "سيترامان": "أن الحكومة تعمل على تقليل الوقت اللازم لتصدير البضائع عن طريق زيادة الاستفادة من التكنولوجيا. ويتم وضع خطة عمل لتقليص وقت الانتقال في المطارات والموانئ وفقًا للمعايير الدولية التي من المقرر تنفيذها بحلول ديسمبر 2019.
كما أعلنت الوزير، أنه تم إنشاء بعثة استخدام اتفاقية التجارة الحرة (FTA) للاستفادة من التعريفات الميسرة في كل اتفاقية تجارة حرة.
وعلى جبهة الإسكان، أعلنت الحكومة عن تدابير جديدة لتعزيز القطاع لمساعدة مشتري المنازل. وقالت "سيترامان"، إن إرشادات الاقتراض التجارية الخارجية سيتم تخفيفها لمساعدة المطورين.