كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات في حادث قارب جنوب الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤول، انقلاب قاربًا لمشاهدة معالم المدينة على نهر متدفق في جنوب الهند، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا وفقدان 35 آخرين.

وقال وزير الداخلية في ولاية أندرا براديش، سوشاريتا، إنه كان هناك 61 شخصًا - 50 راكبًا و11 من أفراد الطاقم، جميعهم من الهنود - على متن القارب عندما انقلب على نهر غودافاري اليوم الأحد.

تجري عملية بحث لمحاولة العثور على الأشخاص المفقودين. ويقول سوتشاريتا إنه انقذ الصيادين المحليين 14 شخصًا كانوا يرتدون سترات النجاة.

وقع الحادث بالقرب من قرية كاشولورو في منطقة جودافاري الشرقية، على بعد 380 كم (236 ميل) شرق عاصمة الولاية، حيدر أباد.

وفي وقت سابق، لقي 14 شخصا مصرعهم بينما تم إنقاذ 16 آخرون، يوم الخميس، عقب غرق قارب في منطقة "سانجالي" بمدينة "بونا" الواقعة بولاية "ماهاراشترا" ثالث أكبر ولايات الهند من حيث المساحة وثانيها من حيث عدد السكان بعد ولاية "أوتار براديش"، وقالت قناة "إنديا تي في" الهندية، إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

