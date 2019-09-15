كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غارة جوية للقوات الأفغانية تقتل 20 مسلحا من طالبان غرب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "خاما برس" الأفغانية، بأن القوات الخاصة قتلت 20 مسلحاً على الأقل من حركة طالبان، في عملية بإقليم فرح غرب البلاد.

وقال المسؤولون العسكريون اليوم، إن "القوات الخاصة نفذت الغارة بمنطقة أنار دارا بالإقليم"، وأضافوا أن "القوات الخاصة دمرت أيضاً مخبأ أسلحة لطالبان".

ويتدهور الوضع الأمني في إقليم فرح في الأشهر الأخيرة، وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم، وغالباً ما ينفذون أنشطة متعلقة بالإرهاب، وفي الوقت نفسه، تنفذ القوات الأفغانية بشكل روتيني عمليات مناهضة للإرهاب، ضد الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في هذا الإقليم.

وتنفذ القوات الأمريكية أيضاً غارات جوية بشكل منتظم في أجزاء مضطربة من البلاد، لقمع حركة طالبان وجماعات متشددة أخرى مناهضة للحكومة.

ألغت حركة طالبان الأفغانية، حظرا كانت تفرضه على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقدمت ضمانات أمنية لموظفيها الذين يقومون بأعمال إغاثة إنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

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وفرض قياديو "طالبان" حظرا على اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعلى منظمة الصحة العالمية في أبريل /نيسان وقالوا إن المؤسستين تقومان بأنشطة "مريبة" خلال حملات التطعيم ولا تلتزمان بالمهام المعلنة.

وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، في بيان "الإمارة الإسلامية تعيد الضمانات الأمنية السابقة للجنة الدولية للصليب الأحمر في أفغانستان وتأمر كل المجاهدين بتمهيد الطريق لأنشطة اللجنة وأن يضعوا أمن موظفي ومعدات تلك اللجنة في الاعتبار".

وتشير "طالبان" لنفسها باسم إمارة أفغانستان الإسلامية. ولم يأت المتحدث على ذكر منظمة الصحة العالمية في بيانه.

ولم يتسن الوصول لمسؤولين في اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية في كابول للتعليق.

وتنفذ منظمة الصحة العالمية حملة تطعيمات في أفغانستان إذ أنها واحدة من مجموعة صغيرة من الدول لا يزال مرض شلل الأطفال مستوطنا فيها. وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الرعاية الطبية في البلاد منذ أكثر من 30 عاما.