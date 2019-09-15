كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة زوجة السبسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفت السيدة شاذلية أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك بعد مرور نحو شهرين على وفاة زوجها في يوليو الماضي.

وأعلن نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، عبر منشور على "فيسبوك" وفاة والدته، قائلًا: "انتقلت إلى جواري ربها المغفور لها بإذن الله والدتي السيدة شاذلية أرملة الرئيس الراحل محمد الباجي قايد السبسي".

وفاة أرملة السبسي مع بدء الاقتراع

تزامنت وفاة أرملة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، مع توجه أكثر من 7 ملايين ناخب في تونس، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 24 مرشحا.

وكان الرئيس الباجي قايد السبسي توفي، في يوليو، عن 92 عاما.

فتح مراكز الاقتراع

وفتحت مراكز الاقتراع في تونس، أبوابها أمام الناخبين التونسيين لاختيار رئيس للجمهورية، في انتخابات مبكرة غير مسبوقة، سبقتها حملات إعلانية واسعة النطاق.

انطلاق الانتخابات

وتنطلق اليوم في تونس انتخابات رئاسيّة مبكرة دُعي إليها أكثر من سبعة ملايين ناخب لاختيار رئيس، في استحقاق يشهد منافسة غير مسبوقة.

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وتلي الانتخابات الرئاسية انتخابات برلمانية ستجرى في أكتوبر، فيما يمثل الخطوة التالية من الانتقال الديمقراطي للبلاد بعد ثورة 2011.

24 مرشح يتنافسون على مقعد الرئيس

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، وقد قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.

وأشارت بيانات الهيئة إلى أن عدد الناخبين المسجلين داخل تونس بلغ 6 ملايين و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع في الداخل و303 مكتب بالخارج.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية التونسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، وقد قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس العدد الإجمالي لم يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية (الدورتان الأولى والثانية)، 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا.