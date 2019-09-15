كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاميرون يهاجم رئيس الوزراء البريطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون إن حامل المنصب الحالي بوريس جونسون لم يؤمن حقًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما قاد استفتاء 2016 لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف عن جونسون: "الاستنتاج الذي توصلت له هو أنه خاطر بنتيجة لم يؤمن بها لأنها ستساعده في حياته السياسية". كما هاجم مايكل جوف حليف مجلس الوزراء السابق بسبب خيانة الأمانة.

قد تخلى كل من جونسون وجوف عن كاميرون خلال الاستفتاء ويلعبان دورًا مهمًا في حملة "المغادرة" الناجحة.

و في وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، الذي دعا إلى استفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم رأى تصويت الجمهور على مغادرة الاتحاد الأوروبي، إنه يأسف للانقسامات التي تسببت فيها.

قال كاميرون في مقابلة نشرت يوم السبت إنه يفكر في عواقب استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "كل يوم" ويخشى "بشكل يائس" بشأن ما سيحدث بعد ذلك.

وتابع: "أشعر بالأسف العميق للنتيجة وأقبل فشل منهجي.. ساهمت القرارات التي اتخذتها في هذا الفشل. لقد فشلت".

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