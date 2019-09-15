كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: القواعد الأمريكية بالمنطقة في مرمى صواريخنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اليوم الأحد، إن القواعد وحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة تقع ضمن مدى الصواريخ الإيرانية بعد أن اتهمت الولايات المتحدة إيران بقيادة هجمات على مصانع النفط السعودية ، مما زاد التوتر في الشرق الأوسط.

وأعلنت ميليشيات الحوثي اليمنية الحليفة لإيران يوم السبت مسؤوليتها عن الهجمات.

واتهم "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، إيران بالوقوف وراء الهجمات، واستبعد تورط الحوثيين، وشجب طهران بسبب مشاركتها في دبلوماسية مزيفة.

وقال بومبيو على تويتر يوم السبت إنه لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن.

وقال قائد سلاح الجو فيلق الحرس الثوري الإيراني "أميرالي حجي زاده" اليوم الأحد: "على الجميع أن يعلموا أن جميع القواعد الأمريكية وحاملات الطائرات على مسافة تصل إلى 2000 كيلومتر حول إيران تقع في نطاق صواريخنا".

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عنه قوله أن: "إيران كانت دائما مستعدة لحرب كاملة".

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وقال وزير النفط الإيراني "بيجان زانجانه" اليوم السبت أن إيران ستتبنى سياسة الحد الأقصى لإنتاج الخام إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن صناعة النفط في البلاد.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية شانا عن زنجانة قوله "الحد الاقصى للانتاج سيكون سياسة وزارة البترول الايرانية في حالة تخفيف العقوبات (الامريكية) على صناعة النفط الايرانية."

ومنذ الخروج من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى العالمية العام الماضي، وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على إيران، كما فرض قيودًا أخرى، بما في ذلك تهديدات بفرض عقوبات على أي بلد يستورد النفط من إيران، مما تسبب في انخفاض صادرات النفط في عضو أوبك بأكثر من 80 في المائة.

واتبع ترامب سياسة "الضغط الأقصى" على إيران لمحاولة إجبارها على الدخول في محادثات أوسع لتقييد برنامج الصواريخ البالستية وإنهاء دعمها للقوات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ولكن إيران استبعدت المحادثات حتى يتم رفع جميع العقوبات المفروضة عليها، وتكافح الأطراف الأوروبية في الصفقة لتهدئة المواجهة المتفاقمة بين إيران والولايات المتحدة.

