كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمران خان لا يستبعد حرب محتملة لباكستان مع امتلاك الهند أسلحة نووية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في أوائل سبتمبر، تعهد رئيس وزراء باكستان عمران خان، بأن بلاده لن تشرع في أي صراع عسكري مع الهند، في الوقت الذي تحذر فيه من خطر اندلاع الحرب النووية بين دول الجوار في جنوب آسيا مع تصاعد التوترات حول منطقة كشمير المتنازع عليها.

حذر رئيس وزراء باكستان، عمران خان، من "عواقب" إذا انتهى به المطاف في بلاده المسلحة نوويًا بخسارة حرب تقليدية مع جارتها الهند المسلحة نوويًا.

وناقش رئيس وزراء باكستان السياسات الخارجية والداخلية لحكومته في مقابلة مع قناة الجزيرة في 14 سبتمبر.

وعندما سئل عمران خان عما إذا كانت باكستان ستضرب الهند بالأسلحة النووية في حالة نشوب صراع واسع النطاق، استبعد "خان" أن تبدأ بلاده الهجوم أولًا.

وقال رئيس وزراء باكستان: "باكستان لن تبدأ حربًا أبدًا، وأنا واضح: أنا مسالم. أنا ضد الحرب".

ومع ذلك، أضاف عمران خان، أنه عندما تخوض دولتان مسلحتان نوويًا "حربًا تقليدية، هناك كل الاحتمالات بأنها ستنتهي بحرب نووية".

وتابع رئيس وزراء باكستان: "إذا قلنا أن باكستان، لا سمح الله، خاضت حربًا تقليدية، فنحن نخسر، وإذا كانت الدولة عالقة بين الخيار: إما أن تستسلم أو تقاتل حتى الموت من أجل حريتك - أعلم أن الباكستانيين سيقاتلون حتى الموت من أجل حريتهم".

وحذر عمران خان، مرارًا، في الأسابيع الأخيرة من أن القوى الأجنبية، إلى جانب الأمم المتحدة، بحاجة إلى التدخل في المواجهة بين الهند وباكستان بشأن كشمير المتنازع عليها.

وقال "خان": "ولهذا السبب تواصلنا مع الأمم المتحدة، نحن نقترب من كل منتدى دولي،

يجب أن يتصرفوا الآن لأن هذه كارثة محتملة ستذهب إلى ما وراء شبه القارة الهندية".

في وقت سابق من سبتمبر، في مؤتمر السيخ الدولي في مدينة لاهور بشرق باكستان، تعهد عمران خان بعدم استخدام الأسلحة النووية أولاً ضد الهند.

وأصر المتحدث باسمه، في وقت لاحق، أن الكلمات "أُخرجت من سياقها" وليس هناك "تغيير" في موقف باكستان النووي الذي لا يستبعد الضربة الأولى ضد القوة التقليدية الساحقة.

الجوار العنيف الممتد لسنوات

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خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب تقليدية كبرى منذ منتصف الأربعينيات، إلى جانب العديد من المناوشات الحدودية الأصغر.

وتتركز معظم الاشتباكات حول منطقة كشمير، حيث يحدث القصف عبر الحدود بشكل متكرر على طول خط السيطرة.

تأرجح الجاراتان وكانوا على وشك حرب شاملة في فبراير، بعد أن أرسلت نيودلهي طائرات حربية إلى باكستان في أعقاب هجوم انتحاري على قوات الأمن التابعة لها في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية لتفجير ما زعمته معسكرات لجماعة "جيش محمد" الإسلامية.

إسلام أباد، بدورها، اتهمت الهند بانتهاك سيادتها.

وبلغت العلاقات بين البلدين أدنى مستوى لها في الشهر الماضي، بعد أن قررت الهند إلغاء وضع الحكم الذاتي لجزء كشمير الذي تسيطر عليه، مع ادعاء نيودلهي أنها كانت تسعى للحد من الإرهاب.

ووصفت باكستان هذه الخطوة بأنها تنتهك القانون الدولي وتعمل فقط على تأجيج العنف في المنطقة.

وأفادت وكالة سبوتنيك، بأن باكستان استدعت دبلوماسيا أفغانيا وآخر هنديا، بعد وقوع عدد من حوادث إطلاق النار على حدودها مع البلدين، مما أسفر عن مقتل 4 جنود باكستانيين وامرأة.

وتتكرر الاتهامات المتعلقة بإطلاق النار من على جانبي الحدود الأفغانية الباكستانية، ومن القوات الهندية والباكستانية عبر خط قديم، لوقف إطلاق النار بين شطري إقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة.

ووقعت الأحداث الأخيرة في وقت يشوبه التوتر بين باكستان والهند، بسبب كشمير ومع انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان نقلته وكالة "رويترز" إن الوزارة استدعت دبلوماسيا أفغانيا أمس السبت، بشأن ما قالت إنه إطلاق نار صوب باكستان من مسلحين من داخل أفغانستان.

وأطلق مسلحون النار وقتلوا جنديا باكستانيا أثناء دورية في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأضافت الوزارة أمس السبت أن هجوما آخر وقع في منطقة حدودية وقتل فيه ثلاثة من قوات حرس الحدود.

وحدثت واقعتا إطلاق النار في إقليم "خيبر بختون خوا" في شمالي غرب باكستان.