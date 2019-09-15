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داهمت العناصر الأمنية في طنجة، ليلة السبت/الأحد، مقهى الشيشة “لادريس” في منطقة فيلا فيستا، حيث حجزت 300 نرجيلة، وأوقفت عددا من الأشخاص على رأسهم المسؤول عن المقهى.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم24″، فإن مداهمة المقهى المذكورة قادها نائب رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية في طنجة، ونائب رئيس المنطقة الأمنية الأولى، مدعومين بعناصر فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية، والأمن العمومي في ولاية أمن طنجة.
وأضافت المعطيات ذاتها أن مداهمة العناصر الأمنية لمقاهي الشيشة من بين الحملات الكبرى، التي تشنها عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن طنجة يشن حملة ضد “الشيشة”.. اعتقال مسؤول وحجز مئات النرجيلات -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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