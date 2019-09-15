نهضة الزمامرة يستهل مشواره في البطولة بمواجهة العنيد يوسفية برشيد

يحل فريق نهضة الزمامرة، اليوم الأحد، ضيفا على يوسفية برشيد، في مستهل مبارياته في البطولة الاحترافية، التي يخوض منافساتها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تمكن من تحقيق صعود تاريخي، بإنهائه منافسات القسم الثاني، الموسم الماضي في صدارة الترتيب.

ويبحث الصاعد حديثا إلى البطولة الاحترافية عن الخروج بنتيجة إيجابية، أمام الفريق “الحريزي”، تؤكد أن اقتناصه بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس العرش، على حساب الرجاء الرياضي، لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة اشتغال وعمل جاد.

ولن تكون مهمة أبناء يوسف فرتوت سهلة، أمام فريق قدم مستويات كبيرة في موسمه الأول في البطولة، الموسم الماضي، وأحرج كبار الأندية الوطنية، على غرار الرجاء، والوداد، والجيش الملكي.

يوسفية برشيد، الذي أنهى بطولة الموسم الماضي في المركز السابع، برصيد 39 نقطة، جمعها من 10 انتصارات، و9 تعادلات، بينما مني بالهزيمة في 11 مناسبة، سيحاول جاهدا هذا الموسم التفوق على نفسه، واللعب لاحتلال مراكز مؤهلة للمشاركتين القارية، والعربية.