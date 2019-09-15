الجيش وعقدة المباريات الافتتاحية في البطولة.. للموسم السابع على التوالي العساكر يفشلون

لم يقو فريق الجيش الملكي على العودة بنتيجة الانتصار، أمس السبت، أمام مضيفه المغرب التطواني، على أرضية ملعب سانية الرمل، حيث خسر مباراته الافتتاحية للموسم الجديد من البطولة الاحترافية، بهدفين دون مقابل.

وفشل الفريق العسكري في الخروج فائزا، بنقاط مواجهته الأولى في منافسات البطولة، للموسم السابع على التوالي، ما بات يشكل عقدة لثاني أكثر الفرق تتويجا بدرعها.

ويعود آخر انتصار للجيش في افتتاح البطولة، إلى موسم 2013/2012، بعدما تغلب على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين مقابل لا شيء، وقعهما صلاح الدين عقال.

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ومنذ ذلك الموسم، لم يفلح “الزعيم” في الفوز، بنزاله الأول في البطولة، إذ خسر أمام الفتح الرباطي بهدف نظيف، موسم 2014/2013، واكتفى بالتعادل السلبي مع شباب أطلس خنيفرة، في الموسم الحالي.

وتعادل الفريق العسكري بهدف لمثله مع ضيفه أولمبيك آسفي، موسم 2016/2015، وهي النتيجة نفسها، التي خرجت بها العناصر العسكرية في الموسم الموالي، أمام حسنية أكادير، في ملعب أدرار.

واستمر فشل الجيش الملكي في الفوز بمباراته الافتتاحية، بعدما اكتفى بالتعادل السلبي موسم 2018/2017، مع ضيفه سريع واد زم، قبل أن ينهزم في الموسم، الذي أعقبه، بهدف دون رد أمام ضيفه الدفاع الحسني الجديدي، ثم بثنائية نظيفة أمس السبت، في أرض مضيفه المغرب التطواني.